VZW Hap en schenkt gratis geschenken weg aan gezinnen die het moeilijk hebben

Wetteren/Laarne/Wichelen/Melle/Merelbeke/Oosterzele/Destelbergen Vuurwerk op oudejaars­avond: “Toegelaten mits toestem­ming maar ook af te raden. En verboden in Merelbeke, Melle en Destelber­gen”

In de politiezones Wetteren, Laarne en Wichelen is vuurwerk op oudejaarsavond toegelaten. “Maar we raden het sterk af”, klinkt het. Ook in de politiezone Rhode & Schelde mag het. Behalve in Merelbeke, Melle en Destelbergen.

7 december