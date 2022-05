Vrijwilligers en donoren van Rode Kruis gehuldigd op gemeentehuis

Zele Villa Vip nieuwe trekpleis­ter in parcours City Trail Zele: “Unieke kans om sector te leren kennen”

In het centrum van Zele vindt zaterdag een nieuwe editie plaats van de City Trail die je zowel kan stappen of joggen. Nieuw in het parcours van de loop- of wandeltocht dit jaar is Villa Vip: het zorgproject voor mensen met een beperking. “Na een constructief overleg met dit zorgkoppel kregen we groen licht. We mogen zowel door het gebouw alsook door hun tuin en dit tevens tot groot jolijt van hun bewoners”, zegt Francis De Donder, voorzitter van het organiserende Boksteam Zele.

