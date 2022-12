Vriendinnen zamelen geld in voor dierenasiel in Lokeren te ondersteunen

Vele honden arriveren er bang in het asiel, maar toch zien de meisjes de dieren graag en hopen ze dat ze een goede thuis vinden. Met deze actie hopen ze ook het asiel verder te ondersteunen en hen een mooie som geld te kunnen overhandigen. Wie graag een zakje wil kopen kan dit doen via facebook door gebruik te maken van #hetzilverenmandje. Een zakje kost 5 of 6 euro en de meisjes komen dit met plezier brengen in de omgeving van Berlare. Ook afhalen in het asiel in Lokeren is mogelijk.