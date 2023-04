Vrachtwagenbestuurder komt naast E17 terecht, bestuurder viel mogelijk in slaap

Massaal protest tegen bouw van ‘XXL-windmolens’: “Bijna vier keer zo hoog als onze kerktoren”

Buurtbewoners hebben 140 bezwaarschriften ingediend tegen de plannen van het bedrijf Storm om twee gigantische windmolens te bouwen nabij de Lokerenbeek in Zele. “De huizenhoge turbines met een hoogte van 232 meter zullen slagschaduw veroorzaken tot in het centrum van de gemeente.” Volgens Storm voldoet het park aan de normen. “Ook in Wachtebeke en Zandvliet bouwen we momenteel een windmolenpark met een vergelijkbare tiphoogte.”