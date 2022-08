Vooruit Berlare schetst weinig fraai beeld van sociale huisvestingsmaatschappij: “Hulp in Woningnood faalt compleet”

BerlareOppositiepartij Vooruit Berlare vindt dat de werking van sociale huisvestingsmaatschappij Hulp in Woningnood compleet faalt. De afgelopen jaren werd de partij meermaals aangesproken over klachten van huurders. “Zij hebben het gevoel dat ze echter nergens gehoor krijgen, en daarom trekken wij aan de alarmbel”, zegt Jan Van Hee.

De bestuursleden van de oppositiepartij in Berlare hebben de afgelopen twee jaren heel wat huurders gehoord die klachten hadden over de sociale woningmaatschappij. De maatschappij heeft 363 huurwoningen in Berlare ter beschikking en 40 in Dendermonde, maar de focus ligt tegenwoordig enkel nog op Berlare voor nieuwbouwprojecten. “De resultaten voor ons zijn ontluisterend en de huurders hebben dus wel degelijk reden tot klagen", zegt Jan Van Hee. “De klachten varieerden van een rattenplaag door openliggende rioleringen tot slecht uitgevoerde herstellingen, gevaarlijke situaties in de badkamer en aan de elektriciteit, en nog heel wat andere zaken.”

Via een enquête verzamelde Vooruit informatie over de toestand van de huizen in Berlare. Van de 363 sociale huurwoningen hebben er 173 woningen meegewerkt aan het onderzoek en de enquête ingevuld, ongeveer 50 procent van alle woningen dus. “Daaruit blijkt dat slechts 1 op de tien huurders tevreden is over het onderhoud van hun woning door de huisvestingsmaatschappij”, zegt Van Hee. “Van alle deelnemers is dus 88 procent ontevreden. Het gaat vooral over uitgevoerde herstellingen en het constant uitstellen van deze herstellingen. Iets meer dan veertig procent vindt ook dat er ten gronde niets wordt gedaan aan de structurele problemen van de huizen.”

Ook op vlak van communicatie scheert Hulp in Woningnood geen hoge toppen. Iets minder dan de helft van de bewoners is tevreden over de communicatie. “Vele bewoners zijn zelf bang om iets te melden aan de organisatie en anderen voelen zich niet gehoord.”

Een van de sociale huurders in de enquête omschreef de situatie als volgt:“Het is niet omdat we een sociale woning nodig hebben, dat we niet correct geholpen mogen worden.”

Volgens de partij kan er dus aan het beleid en de dienstverlening nog heel veel verbeteren. “We stelden ons dan ook serieuze vragen over de competentie van de Raad van Bestuur, die is samengesteld uit partijleden van de Open VLD maar niet verkozen in de gemeenteraad. Zij krijgen heel wat zitpenningen, maar ik vraag me af wat ze eigenlijk uitvoeren, want ook wij krijgen geen antwoord. Alles kan voor ons veel beter en we hopen dat dit gaat veranderen. We proberen ook al een gesprek aan te knopen met de Raad van Bestuur, maar dit werd geweigerd.”

Toch zal Vooruit Berlare het niet nalaten om dit blijven aankaarten in onze gemeente en bij de bevoegde instanties. “Wij gaan de belangen van de huurders blijven verdedigen.”, aldus Nancy, Rita en Christelle, die het onderzoek uitvoerden en het rapport schreven.

Hugo Verstraete, voorzitter van Hulp in Woningnood reageert ook op de aantijgingen van Vooruit. “Ik heb op geen enkel moment een gesprek geweigerd met hen, integendeel", zegt Hugo. “Ik heb gevraagd om het rapport te kunnen inkijken om daarna in gesprek te kunnen gaan met raadslid Van Hee. Hij wou het rapport zelf overhandigen en hierover is een discussie ontstaan waardoor we het nooit ontvangen hebben tot enkele dagen geleden. Wij organiseerden toen een infoavond waarbij we een nieuwbouwproject hebben voorgesteld en toelichting hebben gegeven over het fusietraject om tot een woonmaatschappij te komen binnen de regio Dender", klinkt het.

