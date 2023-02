Voorleesmomenten met geluksexpert Leo Bormans op 1 en 15 maart

Gemeente­lij­ke zwerf­vuilac­tie op 18 maart

Het is bijna maart en dat betekent dat de lente in zicht is. Tijd dus voor een lenteschoonmaak in de gemeente. Op 18 maart vindt er een gemeentelijke zwerfvuilactie in Berlare plaats. Heb jij nog geen plannen? Kom dan zeker je steentje bijdragen.