Voltallige gemeenteraad kant zich tegen plannen van de provincie aan recreatiedomein Nieuwdonk: “Juiste evenwicht moet gevonden worden”

BerlareDe voltallige gemeenteraad, zowel meerderheid als oppositie, hebben zich gisteren negatief uitgesproken over de plannen die de provincie heeft met het recreatiedomein Nieuwdonk. De plannen deden al heel wat stof opwaaien bij de uitbaters van De Zonnevallei en ook bij de aanwezige verenigingen die er zitten zoals de zeilclub. “Het domein heeft een zeer sociale waarde en die moeten we behouden, maar met de huidige plannen dreigen we dit te verliezen", zegt schepen van Toerisme Steven Vandersnickt.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kan op veel plekken rekenen op positieve reacties, maar bij de handelaars en de faciliteiten aan het recreatiedomein Nieuwdonk waren er wel heel wat vragen. Zij vreesden voor de toekomst van hun activiteiten en gaven daarom ook een signaal aan de provincie door een petitie op te starten om de Nieuwdonk te behouden zoals ze nu was. Dit leverde bijna 4.000 handtekeningen op.

Op de gemeenteraad woensdagavond was er ook bij de voltallige gemeenteraad, zowel oppositie als meerderheid eenzelfde geluid te horen. “Er zijn enkele pijnpunten in dit dossier wat betreft de Nieuwdonk", zegt schepen Vandersnickt. “Ik ben er mee akkoord dat we een juist evenwicht moeten vinden tussen natuur en recreatie, maar wij stellen ons ook wel wat vragen bij de plannen die op tafel liggen, daarom willen we hier als een stem samen ons laten horen.”

Het bestuur begrijpt onder meer ook de plannen niet om de parking volledig te laten verdwijnen. Zij vragen dan ook om deze te behouden. “De parking kan perfect zo ingericht worden als slimme parking zodat er niet te veel auto’s komen opgereden", zegt Vandersnickt. “Verder kan er ook perfect werk gemaakt worden van een degelijke fietsenstalling.”

Volledig scherm Ook voor de zeilclub zouden er gevolgen zijn waar de gemeente geen voorstander van is. © Geert De Rycke

Ook voor de zeilclub dreigt het doek volledig te vallen want de loodsen moeten weg omdat het gebied ingekleurd staat als natuurgebied. Het touwenparcours van Out of Limits moest ook al zijn deuren sluiten. “De zeilclub doet het heel goed tegenwoordig en heeft veel leden. Het is onbegrijpelijk dat zij op deze locatie moeten verdwijnen. Wij vragen dan ook een herbestemming voor hun op het terrein. Dat ook Out of Limits moest vertrekken is ongehoord, maar voor hen proberen we binnen de gemeente een alternatieve locatie te vinden zo snel mogelijk.”

Tot slot is er ook nog de vrees voor de Zonnevallei en het financieel rendabel houden bij de nieuwe plannen. “De speeltuin die zou verdwijnen voor het terras is nefast om een leuk moment van ontspanning en plezier te hebben. Wij vragen dan ook dat de speeltuin en het terras behouden blijven op dezelfde plek", Vult Vandersnickt nog aan. Hiermee sluit de gemeenteraad zich dus aan bij de bezwaren van de handelaars en zullen ze dit ook zo laten weten aan de provincie. “Het is belangrijk dat we hier als gemeente dit samen uitstralen naar de provincie. We hebben heel wat bezwaren omdat de impact te groot zal zijn en we hopen dat de provincie hier oren naar heeft", besluit de schepen.

