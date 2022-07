Volle kerk neemt afscheid van Sandra (34) na drama vorig weekend: “Je was de beste mama die ik kon dromen”

BerlareIn de parochiale kerk in Zele hebben heel wat familieleden, vrienden en kennissen zaterdagochtend afscheid genomen van Sandra Bellaccomo (34). Zij werd vorig weekend om het leven gebracht door haar minnaar. Het was een bijzonder emotioneel afscheid, dat voor iedereen veel te vroeg kwam. “Ik zal jou knuffels en kusjes enorm hard missen", zei de zoon van Sandra.

De kerk in Zele zat volledig vol om afscheid te nemen van de 34-jarige vrouw uit Berlare. Er werden heel wat bloemen afgegeven voor de vrouw, die omschreven werd als een levensgenieter. “Sandra was iemand die heel vaak lachte en genoot van het leven", klonk het. “Ze had veel vrienden en vriendinnen, en was overal graag gezien. Iedereen kon altijd op haar rekenen en ze stond klaar voor iedereen die haar nodig had. Zij werd nu veel te vroeg weggerukt uit het leven, en we zullen haar zeker missen, maar ze wil ook dat jullie niet altijd wolken voor de zon zien in de toekomst wanneer jullie aan haar denken.”

Bij de start van de viering sprak de priester ook enkele Italiaanse woorden uit, omwille van de afkomst van Sandra. Zij werd in de kerk in Zele begraven, omdat ze daar ook gedoopt werd. Haar 13-jarige zoon nam ook het woord in de kerk, wat zorgde voor heel wat emoties bij alle aanwezigen. “Mama, je geloofde het niet altijd als ik het zei, maar je was echt wel de beste mama die ik mij kon wensen", klinkt het. “Ik kon voor alles bij jou terecht en kon je knuffelen en kussen wanneer ik maar wou, dit alles kan nu niet meer. Ik zal je enorm missen nu je daar boven bent.” Ook de man van Sandra had het bijzonder moeilijk en kreeg heel wat steunbetuigingen tijdens de viering.

Na de begrafenis werd de 34-jarige Sandra gecremeerd en haar urne bijgeplaatst op de begraafplaats in Zele waar haar broer ook begraven ligt. De vrouw werd vorige week om het leven gebracht door haar minnaar in Berlare, en stierf later aan haar verwondingen in het ziekenhuis in Gent.

Volledig scherm Heel wat vrienden, familie en kennissen kwamen afscheid nemen van Sandra. © Koen Baten

