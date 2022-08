Viswedstrijd voor de jeugd groot succes met 41 deelnemers

Alle jonge vissers verzamelden vol goede moed aan 't Brugsken om heel wat vis te vangen. Een winnaar voor de wedstrijd was er niet, want iedere deelnemer kreeg een mooie prijs. De organisatie is bijzonder tevreden met de opkomst van het aantal deelnemers, dat iets hoger ligt dan de laatste editie in 2019. De organisatie is ook enorm dankbaar dat de wedstrijd nog kan doorgaan. “Hiervoor wil ik speciaal de gemeente bedanken en ook de lokale horeca, want zij hebben ervoor gezorgd dat dit opnieuw mogelijk was, anders hadden we het misschien moeten cancelen, en daar wil ik hen dus uitgebreid voor bedanken", klinkt het.