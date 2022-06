Veteranen minivoetbalclub viert 35-jarig bestaan

Schellebelle Compleet vernieuwd Parochie­huis ’t Veer opent vlak voor Potjes­markt weekend

Parochiehuis ‘t Veer in Schellebelle werd volledig vernieuwd en heeft nu ook een nieuw terras aan de zijde van ‘t veer over de Schelde. Kersvers uitbaatster Nele De Meester (28) opent de zaak op donderdag 16 juni om 17 uur en is helemaal klaar voor een openingsweekend tijdens de Potjesmarkt.

14 juni