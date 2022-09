Véronique (46) staat al 25 jaar aan het roer van eigen zaak en bedankt klanten met feest: “Sommige klanten komen hier al 25 jaar"

Verder studeren zat er voor Véronique 25 jaar geleden niet in, want nadat ze de schoolbanken had verlaten wou ze meteen gaan werken en ze wist ook meteen wat ze wou doen. “Ik ben onmiddellijk gestart met een schoonheidssalon omdat dat hetgeen was wat ik echt wou doen op dat moment", vertelt ze. “Het soigneren van mensen en hen verzorgen dat ze hier mooi weer buiten gaan is voor mij zo belangrijk.”

Na acht jaar kon ze voor het eerst personeel aannemen in haar zaak en bleef ze groeien. Acht jaar geleden besloot Véronique ook om de zaak uit te breiden met kledij en haar klanten nog meer te bedienen. “Ik vind het zo belangrijk om een goede service naar mijn klanten te kunnen bieden, zij staan hier centraal in de winkel en dat zal altijd zo blijven. Met de kledij die ik toevoegde in de winkel kan ik een totaalplaatje aanbieden aan de mensen, zowel qua verzorging als qua kledij.”

Voor de zaakvoerster is het ook bijzonder belangrijk om steeds met Belgische merken te werken. “We controleren ook alles bijzonder goed wat hier binnen komt. Ik zou het niet over mijn hart krijgen dat er kledij ergens gemaakt wordt in erbarmelijke omstandigheden", zegt Véronique.

Intussen werken er drie personen in de winkel, en voor corona waren er zelf heel wat jobstudenten, maar op dit moment doen ze het enkel met hun drie. De zaakvoerster kreeg ook lange tijd hulp van haar mama, maar zij begint stilaan uit te bollen, al komt ze nog regelmatig langs in de winkel om toch eens een kijkje te nemen. “Ik heb fantastisch personeel waar ik altijd op kan rekenen, en ook zij mogen eens in de picture staan.”

Véronique is al haar klanten bijzonder dankbaar. “Sommige klanten komen hier intussen al 25 jaar, en durven zelf al eens gewoon komen kijken naar de collectie, een koffietje drinken en dan terug vertrekken om later toch nog eens terug te komen", klinkt het. “Ik heb altijd heel veel steun gehad van mijn klanten, zij zijn als het ware mijn drijfveer en daarom vind ik het tijd dat ik hen ook eens mag bedanken.”

Ze doet dit met heel wat activiteiten volgende week. Op maandag 5 september is er een modeshow en een receptie waar heel Berlare op is uitgenodigd. Op donderdag 8 september is er een avondopening met een aperitief. Daarnaast is er op vrijdag ook een taartjesavond en is ook iedereen welkom op het Sint-Annaplein achteraan waar een grote tent voorzien is.

Aan stoppen denkt Véronique nog lang niet. “Ik doe het nog ontzettend graag en ik hoop zelf dat er in de toekomst misschien opvolging zal inzitten bij mijn kinderen. Die is er voorlopig nog niet, maar ik doe mijn job met heel veel plezier", besluit de vrouw.

