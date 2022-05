Verkeersmaatregelen tijdens de triatlon

Tussen de Donklaan en de Blauwhofdreef is de rijrichting vanaf de rotonde Klappel richting Berlare verboden. De rijrichting vanaf Dorp Berlare richting rotonde Klappel is toegestaan voor plaatselijk verkeer. Op de Donklaan is tussen het kruispunt Kapellebergstraat en het kruispunt Zandstraat alle verkeer verboden. Er zal een parkeerverbod zijn in beide richtingen langs de omleiding. Er zal bovendien op de N445 in de rijrichting Klappel voor het plaatselijk verkeer een maximale snelheid van 50 km per uur en een inhaalverbod gelden.

In de Turfputstraat wordt de kant van de Sluis afgesloten voor beide richtingen. Er geldt een enkele rijrichting in de wedstrijdrichting. Van de Donklaan tot de Nieuwdonk, Sluis en Moleneindestraat tot aan het kruispunt Veulaerstraat geldt enkele richting met de wedstrijd mee over het hele traject. Ook is er een parkeerverbod over het hele traject. De binnendijken en oeverdijken van de Schelde tussen Berlare en Uitbergen zijn verboden voor al het verkeer. Ook in de Veulaertstraat, het Brielstraatje en het Maeydonckstraatje gelt er enkele richting in de richting van de wedstrijd. In het Bakkerstraatje, Maaidonk, Broeckdam, het Paepenbogstraatje en de Brielstraat is er een verkeersverbod in beide richtingen. Je kan je ten slotte niet parkeren op ‘t Brugsken, de parking Festivalhal, op het Alfred Nelenpad en in de Brielstraat. Meer informatie over de verkeersmaatrergelen vind je hier.