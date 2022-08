Verkeersmaatregelen kermis

wielrennen profs Oliver Naesen na tweede plaats in Heusden­koers: “Was de sterkste, maar raakte niet van Van Asbroeck af”

Oliver Naesen (31) had tijdens Heusdenkoers de indruk dat hij de sterkste man was, maar in de laatste rechte lijn moest hij de duimen leggen voor Tom Van Asbroeck. Hij raakte de spurter van Israel-Premier Tech in de finale niet kwijt.

17 augustus