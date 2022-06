Verdachte die minnares doodschoot, zwijgt in alle talen: “Uit respect voor alle betrokkenen”

De feiten speelden zich zaterdagavond af in Berlare. Langsheen een veldwegel in Overmere schoot de 30-jarige S.D. in zijn wagen zijn minnares Sandra dood. Daarna reed hij er tien kilometer verder mee naar zijn zus in de Leopolddreef in Berlare waar hij alle feiten opbiechtte aan haar. Al die tijd zou er een doek over haar gelegen hebben in de wagen. Uiteindelijk belde zijn zus de hulpdiensten en kon de dertiger ter plaatse gearresteerd worden in de woning.