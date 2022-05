Urbain Van Boven (N-VA) neemt afscheid van schepenambt

BerlareUrbain Van Boven (N-VA), drie jaar lang schepen geweest in het bestuur van Berlare, heeft maandagavond zijn ontslag gegeven in de gemeenteraad en stopt als schepen. Het ontslag is geen verrassing, want van in het begin was aangekondigd dat hij het ambt geen zes jaar zou uitvoeren.