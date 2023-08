Uitbaters café kopen beeld van kat met tekeningen op van Willy Linthout, tekenaar van Urbanus: “Vooral blij dat we hiermee goede doel steunen”

Gemeente schiet tweemaal vuurwerk af in september: “Afgelast vuurwerk in augustus inhalen”

Traditiegetrouw vindt begin september het vuurwerk in Moerzeke plaats. Ook dit jaar is dat het geval. Je kan het vuurwerk aanschouwen vanop de terreinen van KVK Robur in de Kauterstraat. Maar er is nog goed nieuws, het afgelaste vuurwerk in augustus wordt op 17 september alsnog afgestoken tijdens de jaarmarkt.