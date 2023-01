Twee jaar cel voor beklaagde die zonder rijbewijs en onder invloed van drugs achter stuur zat

Overmere Gewapende mannen dringen boerderij binnen en houden bewoners onder schot: “Die tien minuten leken wel uren te duren”

In een zijstraat van de Kerkstraat in Overmere zijn drie mensen donderdagavond het slachtoffer geworden van een home-invasion in een afgelegen boerderij. Drie gemaskerde mannen vielen gewapend de woning binnen en eisten geld, waarna ze meteen vertrokken. De politie kwam massaal ter plaatse, maar van de daders is voorlopig nog geen spoor. “Het is een raadsel waarom ze bij ons moesten zijn”, doen de bewoners het relaas van het akelige bezoek.

