Tuinhuis gaat in vlammen op, vermoedelijk na problemen met batterijen van elektrische fietsen

De brand werd opgemerkt iets voor 16.00 uur woensdagnamiddag. Een tuinhuis achteraan een woning had er vuur gevat een uur nadat de eigenaar er nog aan de slag was geweest. Hij had er de batterijen van de elektrische fietsen ingestoken om op te laden, en mogelijk is daardoor de brand begonnen. De fietsen waren al meer dan tien jaar oud, en daardoor was eigenlijk de levensduur van de batterijen ook al verstreken. In het tuinhuis stond ook nog een gasfles en een grasmaaier op benzine, waardoor de brand vrij hevig was.