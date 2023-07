Tijdelijke oplossing voor tekort aan gele vuilniszakken: “Zakken gebruiken van Dendermonde”

NET OPEN. Herenhuis wordt Maison Stephanie: “Zo lang gedroomd van delicates­se­win­kel­tje met koffiehuis”

Dendermonde is alweer een leuke zaak in het centrum rijker. Met Maison Stephanie doen Stephanie Van Wichelen (35) en haar mama Betty (60) voortaan proeven van snoepjes, pralines, chocola en andere delicatessen. Daar hoort ook een koffiehuis bij. De zaak is nog maar net open, maar er zijn zelfs al uitbreidingsplannen.