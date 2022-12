Tientallen schaatsers wagen zich op het Donkmeer, ook al is het strikt verboden

Een grote overrompeling was het zeker niet, maar een tientallen schaatsers hebben zich zaterdag toch op het ijs van het Donkmeer gewaagd om nog eens te kunnen ervaren hoe het voelde om te schaatsen. Ondanks dat het ijs niet dik genoeg is en het niet mocht betreden worden, kriebelde het bij sommige mensen toch te hard. De gemeente had overal de boodschap gehangen dat het ijs niet betreden mocht worden, en ook de politie hield regelmatig een oogje in het zeil. “Het is hoe dan ook moeilijk om iedereen altijd van het ijs te houden”, zegt burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD). “Onze diensten hebben het alleszins in de gaten gehouden om incidenten te vermijden", klinkt het.