Tiental meter gras gaat in vlammen op aan Paardeweide, oorzaak niet gekend

Aan de Paardeweide in Berlare is woensdagavond een brand ontstaan in de grasberm. Het ging om enkele tientallen meter die in vlammen op ging, maar de brandweer kon erger voorkomen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.