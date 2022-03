Tabl’eau zet Berlaarse troeven in de verf en trapt nieuw toeristisch seizoen af

Met Tabl’eau steekt gemeente Berlare de opening van het toeristisch seizoen ook dit jaar in een kunstig kleedje. . Op het programma staan een aantal nieuwigheden en klassiekers zoals de gratis minigolf in het paasweekend en een paaseierenzoektocht voor kinderen van 1,5 tot 10 jaar. “Die vindt dit jaar in het Boerenkrijgpark plaats”, vertelt schepen van toerisme Steven Vandersnickt. “De zoektocht is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven zodat de paashaas weet hoeveel chocolade-eitjes hij moet bestellen.” Inschrijven kan nog tot de zoektocht volzet is of tot 15 april.