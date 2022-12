Stroombos van een hectare aangeplant op provinciaal domein Nieuwdonk

OvermereDeze week werd er op de Nieuwdonk in Overmere een nieuwe bosrand van 1 hectare aangeplant. De aanplanting van de bomen is een actie van de provincie Oost-Vlaanderen en STROOM, het festival in de Scheldevallei.

“Een bosrand is een handig instrument om op een beperkte oppervlakte de biodiversiteit op te krikken. Dergelijke massieve struikengordel van inheemse struiken en bomen is een zegen voor talrijke insecten- en vogelsoorten. Tijdens de bloei bieden ze volop nectar, later dragen ze bessen en ze zorgen altijd voor bescherming via doornige takken”, zegt gedeputeerde Riet Gillis.

De aanplant van de biodiverse bosrand van 1 hectare in domein Nieuwdonk is voorzien in het goedgekeurde Natuurbeheerplan ‘Berlare Broek-Donkmeer’. In totaal worden meer dan tweeduizend inheemse bomen en struiken aangeplant. In de voorgestelde taakverdeling voor het natuurbeheer in het gebiedsdeel Nieuwdonk staat de provincie Oost-Vlaanderen in voor de uitvoering en het verdere onderhoud van deze bosrand.

STROOM, de andere partner die hier aan meewerkte, kende zijn eerste editie in juni. Het festival in het Rivierpark Scheldevallei draait helemaal rond klimaat en duurzaamheid. Het staat daarmee in het brandpunt van de klimaatdiscussie; een discussie die niet alleen door wetenschappers en politici kan worden gevoerd. “Om het tij echt te keren is een brede maatschappelijke beweging nodig. Daarin laat STROOM de onmisbare stem van de kunstenaars horen. Gedurende het hele festival kon het publiek zogenaamde ‘carbons coins’ doneren. Daarmee draagt STROOM bij aan meer bomen in de Scheldevallei”, zegt Sophie Detremmerie van Stroom.

“Door de samenwerking worden zowel de duurzaamheidsdoelen van het festival STROOM als de beleidsdoelen van de Provincie Oost-Vlaanderen op het vlak van natuurbeheer en promotie van het provinciaal recreatiedomein Nieuwdonk sterker uitgedragen bij een meer divers publiek”, besluit gedeputeerde An Vervliet.

