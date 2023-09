Wagen vol rook nadat kartonnen doos in koffer vuur vat

In de Evangeliestraat in Hamme is maandagochtend een brandje uitgebroken in een geparkeerde wagen. Een kartonnen doos had er vuur gevat en zorgde er voor dat de hele binnenkant van de wagen vol rook kwam te zitten. De wagen zelf liep uiteindelijk enkel rookschade op.