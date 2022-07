Stefan (52) opent nog hele zomer pop-up bar vol met Spaanse specialiteiten: “Authentieke tapas vanuit Spanje”

Stefan leefde jarenlang in Spanje en had er ook een eigen tapasbar, maar de crisis daar noopte hem om terug te komen. Even deed hij een andere job, maar de passie voor het land kwam al snel terug boven waardoor hij er zijn eigen winkeltje met Spaanse topproducten opende. Tijdens de coronaperiode maakte hij ook Take Away Paella en dat was een groot succes waardoor hij dit fulltime begon te doen. Deze zomer besloot hij om nog iets extra te doen. “Tot 31 augustus heb ik voor mijn winkeltje een klein terras voorzien zodat de mensen ook hier kunnen komen eten", zegt Stefan. “Ze kunnen hier genieten van de authentieke tapas, met geïmporteerde wijnen uit Spanje en alle topproducten van daar.”

In het pop-up restaurant kan je dus genieten van het typische Spaanse tapas, en ook elk weekend is er een apart suggestiemenu met tapas. “Dat kunnen Spaanse oesters zijn of asperges, alles is mogelijk en elke keer is er een ander suggestiemenu naast het vaste menu", klinkt het. Stefan richtte de pop-up ook op om zijn zaak een beetje extra in de verf te zetten deze zomer. “Ik ben heel blij dat de gemeente hier in mee gewerkt heeft en tot nu toe is het al een mooi succes geweest, na de zomer zal ik alleen terug mijn winkel openhouden, maar misschien doe ik de pop-up nog wel eens opnieuw", besluit Stefan.