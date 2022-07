Stefaan D.S. (30) blijft in cel na moord op minnares maar gaf nog steeds geen verklaring: “Hij gaat gebukt onder spijt”

De feiten speelden zich afgelopen zaterdag af in de Leopolddreef in Berlare. Stefaan D.S. reed toen met zijn voormalige minnares Sandra Bellaccomo naar zijn zus in Berlare, nadat hij haar eerder door het hoofd had geschoten in een landweg in Overmere. Hoe ze daar terecht zijn gekomen en wat ze daar deden, is nog steeds niet duidelijk. Hun verhouding werd drie maanden geleden beëindigd. Eenmaal bij zijn zus aangekomen, vertelde Stefaan wat hij gedaan had. De zus belde meteen de politie en die kon de dader direct oppakken.