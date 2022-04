Seniorenraad organiseerde gratis filmnamiddag in CC Stroming

“De keuze viel op deze film omdat vele scenes indertijd zij opgenomen aan de Waterhoek in Berlare en veel inwoners figureren in de prent waarbij ook een aantal een gesproken rol hebben”, zegt schepen Gunther Cooreman. De film draait rond de veelbesproken bouw van een nieuwe brug in een klein dorp en het verzet hiertegen door een deel van de inwoners. Daarnaast loopt er een liefdesplot tussen de twee hoofdrolspelers. De film was in de jaren 70 een groot succes in Vlaanderen en Nederland.