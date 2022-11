Schrijver uit Overmere stelt nieuwe boek ‘impact’ voor in cultureel centrum Berlare

Overmere/BerlareMathieu Van Driessche uit Overmere zal op 15 december in cultureel centrum CC Stroming in Berlare zijn nieuwe boek voorstellen aan het publiek. Zijn boek heet ‘impact’ en gaat over het feit waarom het soms oke is om niet oke te zijn. De voorstelling is gratis en iedereen is welkom en kan nadien ook vragen stellen.

Auteur Mathieu Van Driessche is 31 en afkomstig uit Overmere. Hij omschrijft zijn nieuwe boekproject als ‘bedoeld om mensen te inspireren, te laten dromen en te laten nadenken over de kracht in zichzelf’. Met ‘IMPACT’ wil Mathieu een verhaal en visie neerzetten over hoe ervaringen impact hebben op ons, zowel onbewust en bewust. Uit zijn eigen ervaringen wil hij duidelijk maken dat we in staat zijn onszelf te ontcijferen en dat onze limieten grenzeloos zijn.

Mathieu werd in 2018 slachtoffer van een zwaar verkeersongeval, met lange revalidatie. Ervaringen die hem ‘wakker’ gemaakt hebben en deden beseffen hoe waardevol het leven is. Dat gebeurde met ups en downs. De impact van die ervaringen kwam pas enige tijd later. Mathieu vond zijn weg in eenvoud en door te doen waar zijn passies liggen. Dat is rijkdom. Met sportieve prestaties als een belangrijke uitlaatklep.

‘IMPACT’ is een boek voor iedereen van ons die weleens een moment heeft gekend waarbij het zicht even troebel wordt. Het is een inkijk in de gedachtegang van Mathieu, gepaard met interviews met derden die ook hun inspirerend verhaal vertellen (Jonas Van de Steene, Eve Van Avermaeth, Johan De Clercq).

Mathieu stelt ‘IMPACT’ voor in CC Stroming in samenwerking met de cultuurdienst en bibliotheek van Berlare en Willems Uitgeverij. Meer informatie over het boek, de auteur en de uitgeverij vind je via https://boeken.cafe/boek/impact-mathieu-van-driessche. Je kan het boek er ook bestellen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.