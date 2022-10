Schrijver Harry De Paepe stelt zijn nieuwe boek voor in Berlare

Harry De Paepe is bekend van radio en televisie als kenner van het Verenigd Koninkrijk in al zijn aspecten. Sinds kort ligt ‘Haunted’, zijn vijfde boek, in de handel. Samen met historicus Erik De Keersmaecker duikt hij in de wereld van de Britse spookverhalen. “Die wereld is echter dan je zou vermoeden”, vertelt De Paepe. “Vandaag geloven er meer Britten in spoken dan in God, dat toont onderzoek aan.”

In het boek lees je bijvoorbeeld over hoe er vandaag nog dagelijks meldingen binnen lopen over spoken op Britse snelwegen, mensen hun huizen verkopen omdat ze teveel last hebben van klopgeesten, en ook hoe de overleden Britse Queen geesten liet uitdrijven op haar landgoed in Norfolk. “De spokencultuur is een vast onderdeel van het publieke leven. In “Haunted” vertellen Erik en ik hoe dat komt. Geloof me, er staan soms ongelooflijke en plezante verhalen in het boek.” Het boek wordt voorgesteld op 8 november om 20 uur in Cultuurcentrum Stroming in Berlare.