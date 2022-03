School nodigt Berlaarse VZW uit om te komen praten over gezinnen die het financieel moeilijk hebben

BerlareBasisschool Ten Berge in Berlare heeft deze week een lokale vzw uit de gemeente uitgenodigd om te komen praten over armoede bij gezinnen en inwoners die het moeilijker hebben. “We doen dit om onze leerlingen te laten kennismaken met bepaalde problematieken die er kunnen bestaan", zegt directeur Joke Van Opdenbosch.

De lagere school nodigde VZW 't Ruilrekje uit Berlare uit op school om te komen praten over mogelijke problemen waar gezinnen mee kampen. De vzw is onder andere een ruilwinkel waar inwoners van Berlare die het niet zo gemakkelijk hebben terecht kunnen. De VZW zamelt ook verschillende goederen in om elk jaar te kunnen schenken tijdens de feesten aan gezinnen die het niet breed hebben.

“Naast onderwijs willen we onze leerlingen ook bewust maken van bepaalde problematieken in de maatschappij. Om deze reden slaan de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken ieder schooljaar de handen in elkaar en werken zij op bepaalde momenten vakoverschrijdend,” zegt directeur Joke Van Opdenbosch. “Elk jaar doen we een project rond een bepaald goed doel. Dit jaar kozen we voor vzw ‘T ruilrekje en informeerden we zo onze kinderen over kansarmoede. Aangezien we zo een dienstverlening in Berlare hebben, vonden we het belangrijk dat de kinderen van onze school kennis maakten,” vertelt juf Sylvie van Zedenleer “Door de organisatie bij ons op school uit te nodigen, komen de kinderen tijdens de lessen levensbeschouwing in contact met armoede. Dit schooljaar kozen we ervoor om levensmiddelen in te zamelen en deze te schenken aan Truilrekje,” zegt juf Hafsa die Islam geeft

Volledig scherm © Geert De Rycke

“We nodigden Cindy Roelandt uit op onze school om een les te geven over armoede te Berlare en vervolgens de ingezamelde goederen in ontvangst te nemen. In nauw overleg werd er met de organisatie door de leerlingen en hun ouders van onze school honderden verschillende producten ingezameld waaronder groenten in blik, melkproducten, babyvoeding, wasmiddel, wc-papier enzovoortt”, vervolgt meester Francis die godsdienst geeft.

Voor de organisatie zelf was het ook heel fijn dat zijn aanwezig mochten zijn “Wij zijn enorm verheugd dat we vandaag hier op GO! BS Ten Berge werden uitgenodigd en onze organisatie voor de allereerste keer op een school mochten gaan voorstellen. We hopen dat deze primeur een aanzet is naar meer en dat er toekomstgericht nog andere scholen, verenigingen en bedrijven beroep doen op onze infomomenten. Voor verdere info over deze activiteiten binnen onze organisatie verwijs ik naar onze facebookpagina Truilrekje,” besluit Cindy Roelandt.