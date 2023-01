Ruimtelijk uitvoeringsplan maakt toekomst van Nieuwdonk hoogst onzeker: Petitie opgestart en handelaars vragen duidelijkheid

BerlareDe provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een nieuwe toekomstplan voor Berlare en de omgeving rond het Donkmeer, ook het recreatiedomein Nieuwdonk is betrokken. Daar zouden heel veel aanpassingen op til staan, die eigenlijk het einde van de huidige Nieuwdonk inleiden. Een touwenparcours moest er zijn deuren al sluiten, maar ook voor de uitbaters van de Zonnevallei is de toekomst onzeker. “We willen constructief rond de tafel zitten, maar met de huidige plannen is er geen toekomst meer", klinkt het. Er werd een petitie opgestart om de Nieuwdonk te behouden.

Het nieuwe provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zorgt voor ongerustheid op de Nieuwdonk en de toekomst van het provinciaal domein. Op de plannen staan heel wat zaken die het landschap aan de Nieuwdonk grondig zullen veranderen. Stijn Lambrecht en Joeri Walraed van de Zonnevallei in de Nieuwdonk zijn erg ongerust over de toekomst van de Nieuwdonk en het voortbestaan. Voor Ben De Block van Out of Limits is het al einde verhaal. Hij kreeg van de provincie te horen dat zijn touwenparcours er de deuren moet sluiten, omdat het gebied waarin het ligt plots ingekleurd werd als natuurgebied.

“Er staat heel veel informatie in de plannen, maar dat de parking aan het domein zal verdwijnen en de bezoekers bijna een kilometer moeten stappen om op de Nieuwdonk te geraken wordt niet vermeld”, zeggen Joeri en Stijn. “Ook de speeltuin op het strand aan de rand van het water zal verwijderd worden en misschien een nieuwe locatie krijgen ergens anders op het terrein. Dit zijn grote veranderingen, die voor de leegloop gaan zorgen van de Nieuwdonk zoals ze nu is.”

Omdat het gebied dan enkel toegankelijk is voor bezoekers van het gebied heeft ook de feestzaal aan de Zonnevallei geen toekomst meer. “Feesten zullen er niet meer mogelijk zijn en al zeker niet meer rendabel", klinkt het. Voor Ben, die even verderop al 17 jaar een touwenparcours had en elk jaar heel veel klassen ontving is het al meteen einde verhaal. “Ik kreeg een brief dat ik alle activiteiten moet stopzetten", zegt Ben. “Dit omdat het gebied waar ik zit plots ingekleurd werd als natuurgebied. Gesprekken over een verhuis van enkele meters waren onmogelijk en kreeg ik amper reactie op. Nu moet ik vertrekken, maar ik zou niet weten naar waar. Als je dan hoort dat de provincie zelf een touwenparcours wil opbouwen, dan is dit geen leuk nieuws."

De handelaars willen geen bruggen opblazen, en willen constructief spreken met de provincie, maar krijgen geen reactie op alle vragen. “Op dit moment weten wij echt niet wat de toekomst wordt en of wij verder kunnen. Dat is heel vervelend, daarom zijn we ook met een petitie gestart om de Nieuwdonk te behouden zoals ze nu is", klinkt het. De petitie werd gisteren gelanceerd en heeft op korte tijd al meer dan duizend handtekeningen verzameld. “We hopen een signaal te geven dat het zo niet meer kan, en hopen op een oplossing." Wie de petitie wil ondertekenen kan terecht via deze link.

