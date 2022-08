Rugbyclub BrigandZe trapt nieuw seizoen opnieuw af met kennismakingstraining voor jeugd

Uitbergen Jacques (66) overleden na fietsonge­val in Uitbergen: “Hij was een bijzonder grappig man die heel positief in het leven stond”

De 66-jarige Jacques Haentjens uit Uitbergen is kort na een ongeval met zijn fiets overleden. Hij was voorzitter van de lokale afdeling van de Nationale Strijdersbond in Uitbergen. Hij werkte jarenlang goed samen met Overmere. Daar reageren ze dan ook erg geschrokken op zijn overlijden. “Hij droeg de vaandel waar we zo trots op zijn”, zegt Etienne Van De Winckel van de Nationale Strijdersbond.

17 augustus