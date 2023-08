Roland (69) overmeesterde jongeman met psychose die bewoners toetakelde in Berlaarse woonwijk: “Dit had heel anders kunnen aflopen”

In woonwijk Vennepark in Berlare deelde een jongeman van 19 uit Dendermonde dinsdag rake klappen uit aan enkele bewoners. Drie personen werden aangevallen, één vrouw ligt nog steeds in het ziekenhuis. Roland Baeyens (68) woont ook in de buurt en kon de man jongeman uiteindelijk overmeesteren. “Hier hadden echt doden kunnen vallen”, vertelt hij.