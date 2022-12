Rode Kruis doet extra bloedinzameling

Kastel Kim (37) en Kristel (31) bouwden garage om tot bakkerij en ijssalon: “Droom die werkelijk­heid wordt”

Kim Smet (37) en Kristel Carlino (31) uit Kastel bij Hamme openen dit weekend hun eigen zaak in de Ganzenberg in Kastel. Ze hebben er hun garage omgebouwd tot bakkerij, en in de zomer bakkerij en ijssalon. Kim heeft al jaren gewerkt bij andere bakkerijen en begon zes jaar geleden zijn eigen ijsjessalon. Nu opent hij samen met zijn vrouw zijn eigen zaak Luca’s ijs en Leandro’s bakkerij, genoemd naar de kinderen van het koppel. “Alles is hier volledig huisgemaakt", klinkt het.

