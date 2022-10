Ria en Freddy versieren huis voor 28ste keer met 120.000 kerstlichtjes: “Hobby stopzetten door hogere prijzen? Geen denken aan”

Sinds dit jaar is Freddy Garré met pensioen, en heeft hij dus meer tijd om met z'n hobby bezig te zijn, en dat is hun woning in de Pastoor Pennestraat in Overmere versieren met meer dan 100.000 lampjes kerstversiering. Eind september al is hij begonnen met het ophangen van de lampjes, en binnen drie weken moet alles klaar zijn, en er wordt echt wel op de kleine details gelet. “Als iets niet goed hangt dan bekijken we dit hoe we dit goed kunnen plaatsen zodat het voor ons perfect is", klinkt het. Intussen is het al het 28ste jaar op rij dat ze lampjes hangen, en dit jaar mag er ook zonder enige beperkingen opnieuw volk ontvangen worden. “Tijdens de coronacrisis was dit iets minder en hebben we het op een andere manier moeten doen, maar nu is het weer zoals vanouds, en daar zijn we heel blij om.”

Een andere crisis die er nu is, is de hoge energieprijzen, maar daar laten Freddy en Ria zich niet door kennen. “Ik geef toe dat ik in het begin wel wat getwijfeld heb om het te doen", zegt Freddy. “Maar het is uiteindelijk al zoveel jaar onze hobby, en die wil ik door de hogere prijzen niet stopzetten, daarom gaan we er gewoon opnieuw vol voor.” Ze hebben wel enkele aanpassingen gedaan. “We zijn pas open vanaf drie december, wat een week later is dan normaal, verder zullen we ook zoveel mogelijk binnen organiseren om te kunnen besparen en we hebben ook veel meer ledlampen gebruikt dan andere jaren, maar schrik om ons ding te doen hebben we absoluut niet, we gaan er opnieuw volop van genieten en dit tot en met 6 januari.”

Quote We zitten momenteel in de helft van alle lichtjes, dus we hebben zeker nog wat werk. En als we open gaan, volgt er nog een grote verrassing Freddy

Elk jaar staan er ook heel wat kersthuisjes opgesteld tussen alle lampjes. Ook die werden dit jaar onder handen genomen. “We hebben de huisjes allemaal een nieuwe laag verf gegeven, zodat ze er weer tegen kunnen om in weer en wind buiten te staan", zegt Ria. “Het blijft gewoon altijd plezant om er mee bezig te zijn.” Freddy werkt dit jaar ook aan een speciaal project, maar daar kan hij op dit moment nog niets over zeggen. “Ik wil dit als een verrassing houden voor wanneer we effectief open gaan en ons kersthuisje volledig klaar is. We zitten momenteel in de helft van alle lichtjes, dus we hebben zeker nog wat werk.”

Dit jaar zal er ook een kerstsingle worden opgenomen aan het huisje, dit zal gebeuren in november en is de eerste keer. “We kijken hier ook enorm naar uit en zijn nu al benieuwd naar het resultaat.” De eerste ‘bezoekers’ zijn deze week al eens komen kijken naar het huisje, en ook de belangstelling is weer groot. “We hebben dit jaar ook Mieke die ons huis fotografeert voor haar opleiding, en dat is heel leuk om te ervaren. We kijken al uit naar het resultaat en de start van ons kersthuisje en hopen opnieuw heel veel mensen te mogen ontvangen", besluiten Ria en Freddy.

