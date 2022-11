Renovatiewerken aan kasteel starten in april 2023, werken moeten klaar zijn in 2025: “Eindelijk van start na jaren werk"

BerlareOp de gemeenteraad in Berlare werden maandagavond de renovatieplannen voorgesteld voor het kasteel en de omliggende gebouwen. Het bestek werd goedgekeurd in de gemeenteraad en dus kunnen de werken in april volgend jaar van start gaan. “Ik ben zeer tevreden dat we na al deze jaren aan de slag kunnen gaan”, zegt burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD).

De gemeente kocht het kasteeldomein in 2008 aan en stelde het domein toen al zo snel mogelijk open voor het publiek zodat het een mooie groene long werd in de gemeente. Er werden investeringen gedaan in de omheining en de toegangspoorten, maar het grotere plaatje was de volledige restauratie ne herbestemming van de kasteelgebouwen. Omdat het om een geklasseerde gebouw ging namen de voorbereidingen heel wat tijd in beslag en gebeurden er verschillende onderzoeken, maar gisterenavond werden de plannen eindelijk concreet gemaakt.

De architecten van architectenbureau Bressers uit Gent kwamen maandagavond de plannen uitgebreid uit de doeken doen. Zo zal de kelderverdieping verdiept worden om er mooie polyvalente ruimtes van te maken. Ook zal er werk gemaakt worden van een zeer publieke toegang, ook voor rolstoelgebruikers. Ook op de bovenste verdieping worden er polyvalente ruimtes voorzien, daarvoor zullen onder meer enkele afbraakwerken binnen moeten plaatsvinden. “Het gerenoveerde kasteel en bijgebouwen zal plaats geven aan 38 werkplekken en 8 polyvalente ruimtes", zegt Katja Gabriëls. “Dit is als vervanging voor het totaal verouderde gemeentehuis en het tekort aan werkplekken die we daar hebben. Met deze renovatie pakken we dus twee vliegen in een klap aan", zegt Gabriëls.

In het gebouw zullen ook moderne technieken geplaatst worden en zal er voor gezorgd worden dat er rekening gehouden wordt met de huidige duurzaamheidsvereisten. Er zal waar mogelijk geïsoleerd worden, en ook zonnepanelen zullen geplaatst worden op het kasteel.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Voor het totale kostenplaatje is er wel een kleine tegenvaller, door de stijgende grondstof- en energieprijzen is de totaalprijs opgelopen tot 10,6 miljoen euro, terwijl de vorige kosten geraamd waren op ongeveer 8 miljoen euro. In december van vorig jaar kreeg de gemeente wel een subsidie van 2,8 miljoen voor de renovatie, ook deze zal verhoogd worden. “Dat bedrag is intussen opgetrokken met 10 procent en we krijgen 3,1 miljoen euro voor de renovatie van het kasteel. We begrijpen dat dit een grote som geld is, maar de werken nog uitstellen is geen optie, want dan verliezen we ook de hele subsidie en dan zou de restauratie nog langer op zich wachten,” zegt Gabriëls.

De burgemeester is tevreden dat de start van de werken in zicht komt. De lange duur van het traject is echter niet uitzonderlijk: “Op dit prachtige domein is alles geklasseerd. Er is dus bijzonder veel vooronderzoek en studiewerk nodig geweest, alsook lang overleg met verschillende administraties die subsidies toekennen. We hebben er destijds bewust voor gekozen om eerst de buitenruimte zoals de omheining, vijvers, brugjes, obelisk aan te pakken en daarna het traject van de gebouwen zelf op te starten. Die zullen, net als het park dat een populaire ontmoetingsplaats is voor onze inwoners, ook ten dienste staan van de bevolking met ruimte voor vergadering en ontmoeting.”

