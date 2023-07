Ongeval met vluchtmis­drijf in Berlare: omheining geramd, band geklapt en mogelijk een rijverbod

Op de Brugstraat in Berlare is vrijdagochtend een Volkswagen met twee inzittenden in een weide terechtgekomen nadat de wagen uit de bocht was gevlogen. De bestuurder sloeg vervolgens op de vlucht, al kon de politie het gehavende voertuig een kilometer verderop terugvinden.