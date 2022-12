RECONSTRUCTIE. Ze wilden op huizenjacht, maar in de auto doodde Stefaan D. getrouwde Sandra (32): “Haar verwijten deden hem ontploffen”

BerlareZe waren verliefd en wilden op zoek naar een eigen stekje, maar zover is het nooit gekomen voor Stefaan D. (30) en Sandra Bellaccomo (32). Op 26 juli werd de vrouw neergeschoten in de wagen van D. in een veldwegel in Overmere, na een ruzie. In een hangar bij de federale gerechtelijke politie in Dendermonde vond deze ochtend een reconstructie plaats. “Mijn cliënt was bijzonder zenuwachtig en onder de indruk van alles”, is een van de zaken die zijn advocaat Steven Henderickx daarover kwijt wil.