Provinciebestuur onderzoekt rookverbod op provinciaal domein Nieuwdonk

De provincie heeft uiteraard veel begrip voor de bezorgdheid die leeft rond de gevolgen van tabaksgebruik op de gezondheid. Momenteel is het al verboden te roken in de speeltuinen en binnenruimten van de recreatiedomeinen. Op korte termijn een algemeen rookverbod doorvoeren in alle andere recreatiedomeinen botst echter op praktische obstakels. “Onze recreatiedomeinen zijn zeer divers van aard. Je hebt eerder kleine domeinen, zoals Den Blakken, en heel uitgestrekte, zoals Puyenbroeck. Recreatiedomeinen mét verblijfsrecreatie en andere met alleen dagrecreatie, mét en zonder strandzone, enzovoort. We hebben bovendien lopende contracten met de uitbaters van de horecazaken in de domeinen die we moeten respecteren. Maar we zijn ons natuurlijk ook bewust van het negatieve effect van tabak op ieders gezondheid. Daarom gaan we de komende maanden onderzoeken op welke manier we het rookverbod kunnen uitbreiden, terwijl we er toch blijven over waken dat iedereen zich welkom blijft voelen in onze recreatiedomeinen”, zegt gedeputeerde An Vervliet.