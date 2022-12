Provincie stelt toekomstvisie voor Donkmeer aan inwoners voor: “Moet belangrijkste trekpleister van Rivierpark Scheldevallei worden”

BerlareIn CC Stroming in Berlare hebben alle inwoners en geïnteresseerden kunnen kennismaken met toekomstplannen voor het Donkmeer. De gemeente wil er samen met de provincie en het Regionaal Landschap Schelde-Durme investeren in de toekomst. “We kijken naar een goede mix van recreatie en natuur", zegt gedeputeerde An Vervliet.

De toekomstvisie voor het Donkmeer werd in 2020 opgesteld door de gemeente Berlare, provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Bedoeling is om het Donkmeer en de omgeving verder op te waarderen, zowel op vlak van toerisme en recreatie als op vlak van de vele natuur die er aanwezig is. Met het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) dat nu klaar ligt, wil de provincie die visie vertalen naar concrete beslissingen voor de inrichting. “We willen de recreatiepool die hier aanwezig is nog aantrekkelijker maken voor de bewoners en de bezoekers", zegt gedeputeerde An Vervliet. “De ongebruikte recreatiegronden kunnen omgezet worden in natuur, maar ook de verblijfsparken kunnen beter in het landschap passen. We bekijken ook of we een verbinding kunnen maken tussen de Strijdam en de Kloosterputten.”

Het PRUP legt vast welke, en onder welke vorm, toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in de toekomst nog mogelijk zijn. Daarnaast zullen ook gronden met een achterhaalde recreatiebestemming herbestemt worden naar open ruimte. Zo wordt vermeden dat de troeven van landschap, natuur en waardevolle open ruimte verder worden aangetast. Wie de Donk zegt, zegt genieten in, op of aan het water. Maar de recreatiepool in Berlare kent vandaag heel wat uitdagingen. Door de toenemende bebouwing staan natuur en het landschap onder druk en wordt de toeristische aantrekkingskracht van het gebied bedreigd. Ook bepalen een groot aantal stacaravanparken het beeld rond het Donkmeer. Ondanks de recreatieve troeven vinden toeristen er nauwelijks overnachtingsmogelijkheden. “De laatste jaren beweegt er rond de Donk heel wat, denk bijvoorbeeld aan de vernieuwing van de Eendenkooi en de omvorming van het voormalige museum naar onthaalpoort. We hopen dat het PRUP kan bijdragen om de Donk ook in de toekomst nog verder te ontwikkelen tot één van de belangrijkste trekpleisters van het Rivierpark Scheldevallei”, zegt schepen van Toerisme Steven Vandersnickt (Open Vld).

De startnota van het PRUP ligt momenteel aan de bevolking voor ter publieke raadpleging. Deze eerste raadpleging gaat hoofdzakelijk over de algemene visie, de doelstellingen en de grote lijnen van het toekomstige PRUP met eventuele mogelijke milieueffecten. De startnota geeft aan welke zones worden meegenomen in dit plan en wat in elke zone in overweging wordt genomen.

Alle informatie over het raadplegen van de start- en procesnota en over de manieren hoe gereageerd kan worden, zijn te vinden op www.oost-vlaanderen.be/recreatiepool-donk. Wie minder vertrouwd is met digitale toepassingen, kan na afspraak ook langskomen in het gemeentehuis van Berlare (dienst Vergunningen) of van Zele (dienst Ruimtelijke Ordening).

