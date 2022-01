‘Prins op het witte paard’ die bruid van klif gooide tijdens huwelijksreis in Bali in beroep tegen 18 jaar cel: “Onbegrijpelijk dat hij nu vrijspraak vraagt”

Berlare/Zele“Het gaat al 2,5 jaar niet goed met mij”, zei een zwaar geëmotioneerde Nancy maandagmiddag in het Gentse hof van beroep. In de zomer van 2019 trok ze met Kris P. (50) op huwelijksreis naar Bali. Wat een droomreis moest worden, draaide uit op een ware nachtmerrie. Een die ze ternauwernood kan navertellen, want haar ‘prins op het witte paard’ duwde haar van een klif, recht in de woeste zee. Kris P. werd veroordeeld tot een celstraf van 18 jaar, maar vraagt in beroep nu de vrijspraak.