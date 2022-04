Poppentheater sloeber viert 45ste verjaardag met ludieke voorstelling voor volwassenen: “Nog een van de enige in België”

Het idee om een poppentheater op te starten ontstond in 1976, toen een groep van drie koppels stilaan te oud was geworden voor het jeugdhuis, maar toch nog iets samen wilden doen. “Op dat moment hadden we nog geen flauw idee wat we zouden gaan doen, tot we in Gent een poppenspeler aan het werk zagen, en hadden beslist om dit ook op te starten", zegt Hugo De Backer. “Harry was ook al actief in het theater en studeerde aan het Rits, dus was het geen onlogische keuze voor ons.” Het poppentheater Sloeber kreeg vorm en de drie koppels begonnen samen stukken te schrijven en te spelen in Berlare, wat al gauw een succes werd. “De eerste repetities speelden zich gewoon af in een garage, waar ook de auto stond geparkeerd. Het was telkens een hele verhuis om ons ding te kunnen doen, maar we deden het ontzettend graag", klinkt het.