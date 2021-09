Politie en parket voeren onderzoek naar onthaalmoeder nadat baby door elkaar geschud werd

Berlare Stralend zomerweer aan Nieuwdonk, maar zwemmen kan niet door blauwalgen in het water

8 september Het is mogelijk een van de laatste nazomerdagen in ons land en dit lokte vanaf woensdagmiddag al meteen heel wat bezoekers naar de Nieuwdonk in Berlare. Een plons in het water hoorde daar jammer genoeg niet bij. Doordat de provincie maandag blauwalgen in het water ontdekte, mocht er immers niet gezwommen worden. Enkele bezoekers besloten dan maar om opnieuw rechtsomkeer te maken.