Politie en parket voeren onderzoek naar geval van shaken baby die plots stuipen kreeg in kinderdagverblijf

De feiten speelden zich vorige week maandag af in het kinderdagverblijf ‘t klein puitje in de Turfputstraat in Berlare. Een kindje van vijf maanden werd er in de namiddag met een ambulance afgevoerd nadat hij stuipen had gekregen in bed. Hij zou nog maar twee dagen bij de opvang geweest zijn op gewenningsbezoek. Hij werd overgebracht naar Dendermonde en diezelfde dag nog naar het UZ in Gent waar een dokter vaststelde dat het kindje door elkaar werd geschud. Of het onderzoek zich alleen toespitst op het kinderdagverblijf of ook op de ouders van de baby is op dit moment niet duidelijk.