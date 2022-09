Politie controleert op eerste schooldag aan schoolomgeving en stelt 223 overtredingen vast

De controle vond plaats aan de Donklaan in Dendermonde in de zone 30 aan de schoolomgeving. Daar werden in totaal 556 voertuigen gecontroleerd. De politie stelde er heel wat overtredingen vast want maar liefst 223 bestuurders reden te snel in de schoolomgeving. Zij zullen allemaal een boete ontvangen in de brievenbus.