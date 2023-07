Politie Berlare betrapt Roemeense inbrekers op heterdaad

Dimitri Vegas en Like Mike laten mainstage ontploffen op Fantasia festival

Op het festivalterrein in Hamme-Zogge is vrijdag de aftrap gegeven van de achtste editie van fantasiafestival, en voor het eerst ook over twee dagen verspreid. Het Belgische DJ-duo Dimitri Vegas en Like Mike sloot er vrijdag de mainstage af, en liet het festival helemaal ontploffen. “Het is altijd geweldig om in België op te treden voor ons eigen publiek", zeggen de broers.