Picknick in Boerenkrijgpark in Overmere op 8 juli

Geslaagde familiehap­pe­ning van Huis van het Kind

Aan het Kaaiplein in Hamme werd zondagnamiddag de eerste familiedag gehouden van Huis van Het Kind in Hamme. De organisatie werd recent opgestart in de Wuitensgemeente en zondag kon iedereen kennis maken met hen en informatie verkrijgen over hun werking. Tegelijkertijd waren er ook heel wat festiviteiten te beleven.