Pascale en Anne vieren gouden jubileum

Het koppel trouwde met elkaar 50 jaar geleden in Zele en vieren dus hun gouden jubileum. De trouwdag zelf was een om nooit te vergeten, omdat het koppel voor het gemeentehuis stond dat gesloten was. Blijkbaar was er een foutje geslopen in de planning en was er daarom niemand aanwezig. Na meer dan een uur vertraging kon het huwelijk toch voltrokken worden, en het was duidelijk een schot in de roos want ze beleven samen nog steeds een sprookje.