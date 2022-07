OVERZICHT. 9 keer zwemmen in openlucht in de provincie Oost-Vlaanderen

Berlare Volle kerk neemt afscheid van Sandra (34) na drama vorig weekend: “Je was de beste mama die ik kon dromen”

In de parochiale kerk in Zele hebben heel wat familieleden, vrienden en kennissen zaterdagochtend afscheid genomen van Sandra Bellaccomo (34). Zij werd vorig weekend om het leven gebracht door haar minnaar. Het was een bijzonder emotioneel afscheid, dat voor iedereen veel te vroeg kwam. “Ik zal jouw knuffels en kusjes enorm hard missen", zei de zoon van Sandra.

