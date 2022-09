Overname basisschool De Kleine Schuit deed heel wat stof opwaaien, maar rust is teruggekeerd: “Klaar voor fantastisch schooljaar”

UitbergenDe Kleine Schuit in Uitbergen is in alle rust begonnen aan het nieuwe schooljaar. De voormalige gemeenteschool werd overgenomen door het gemeenschapsonderwijs en dat deed heel wat stof opwaaien in de deelgemeente, maar dat is allemaal gaan liggen. Met een nieuwe directeur en een bijna volledig nieuwe ploeg staat de school er weer. “We willen het dorpsgevoel binnen de school zeker behouden", zegt directeur Joris Van Den Eynde (33)

Enkele maanden geleden stond het protest aan De Kleine Schuit in Uitbergen centraal en was er heel wat ongerustheid over de overname door het gemeenschapsonderwijs, zowel bij ouders als bij leerkrachten. Vandaag start het schooltje opnieuw met een propere lei en een goed gevoel aan het schooljaar. “Het was een zeer beladen start voor mij op het einde van het schooljaar, maar ik kan nu wel zeggen dat we er staan en dat alle twijfels verdwenen zijn", zegt kersvers directeur Joris.

Joris komt over als directeur van een school in Aalst, en werkte nu dichter bij huis, wat voor hem een voordeel is. “Het was voor mij een opportuniteit om naar hier te komen en ik heb er heel veel zin in. Het gaat hier om een kleine dorpsschool, en dat gevoel wil ik ook behouden in de toekomst", klinkt het. Bij de start van het nieuwe schooljaar staat er bijna een hele nieuwe ploeg klaar, enkele leerkrachten zijn gebleven, maar de nieuwe leerkrachten zijn zorgvuldig gekozen op basis van hun profiel. “Ze zijn ook bijna allemaal uit de buurt en hebben hier voeling met de streek. Op deze manier kunnen we ook goed samenwerken met elkaar en zijn we er helemaal klaar voor.”

Volledig scherm © Geert De Rycke

Tijdens de zomervakantie zijn er ook heel wat werken uitgevoerd op de school. “Het dak werd volledig vernieuwd en geïsoleerd volgens de normen die nodig zijn, ook enkele klassen die aan een grondige vernieuwing toe waren, werden aangepakt", zegt Joris. “De refter is omgevormd tot een polyvalente ruimte die we kunnen gebruiken zodat we meer kunnen samenwerken met elkaar. De overname heeft voor veel meer middelen gezorgd die alleen maar ten goede kunnen komen van de school. Als een grotere scholengroep plukken we hier dus zeker de vruchten van en kunnen we groeien in de toekomst.”

Ook de ouders en bezoekers waren erg enthousiast over de school, en dus is er ook weinig veranderd. Bij de start van het schooljaar zijn er nog steeds een 150-tal leerlingen aanwezig. “De voorbereidingen zijn fantastisch gelopen en we zijn blij dat we zo het schooljaar kunnen starten en verder groeien de komende jaren", besluit Joris.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.